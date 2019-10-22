«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду», «Бавария» обыграла «Олимпиакос»

«Олимпиакос» дома уступил «Баварии» – 2:3. Дубль в составе победителей оформил Роберт Левандовски.

«Тоттенхэм» в Лондоне забил пять безответных мячей «Црвене Звезде». По два гола на счету Гарри Кейна и Сон Хын Мина.

«Бавария» с тремя победами занимает первое место. «Тоттенхэм» – второй с четырьмя очками.

6 ноября «Бавария» примет «Олимпиакос», а «Црвена Звезда» – «Тоттенхэм».

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа B

Третий тур

«Олимпиакос» (Пирей) – «Бавария» (Мюнхен) – 2:3 (1:1)

Голы: Эль-Араби, 23 (1:0); Левандовски, 34 (1:1); Левандовски, 62 (1:2); Толиссо, 75 (1:3); Гильерме, 79 (2:3).

«Тоттенхэм» (Лондон) – «Црвена Звезда» (Белград) – 5:0 (3:0)

Голы: Кейн, 9 (1:0); Сон Хын Мин, 16 (2:0); Сон Хын Мин, 44 (3:0); Ламела, 57 (4:0); Кейн, 72 (5:0).