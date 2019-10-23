Массимо Каррера: Я провел прекрасное время в России и с удовольствием вернулся бы На днях специалист встречался с руководством «Дженоа», но клуб подписал Тиаго Мотту.

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера открыт для предложений из России.

– Работа в России? Это не от меня зависит. Это зависит от того, захочет ли кто-то со мной поработать. Я готов. Я провел прекрасное время в России и с удовольствием вернулся бы, – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

При Каррере «Спартак» выиграл чемпионат и Суперкубок России.