Алексей Миранчук: В конце «Локомотив» подустал

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Автор единственного мяча гостей в этой встрече отказался отвечать на вопрос о переходе в европейский клуб.

– «Ювентус» хорошо играет пас, перед штрафной играет в касание. В конце мы подустали, какие-то сантиметры недоработали. Против них можно играть, нужно быть чуть сконцентрированнее и какие-то свои шансы реализовывать.

– Готовы ли играть в Европе на уровне «Ювентуса», «Барселоны»?

– Давайте не будем сейчас об этом. Играть было интересно, – сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».