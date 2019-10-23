Алексей Миранчук: В конце «Локомотив» подустал - Советский спорт
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23 октября 2019 00:25ФутболКоноплев Александр

Алексей Миранчук: В конце «Локомотив» подустал

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук объяснил усталостью поражение «Ювентуса» в матче группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Автор единственного мяча гостей в этой встрече отказался отвечать на вопрос о переходе в европейский клуб.

– «Ювентус» хорошо играет пас, перед штрафной играет в касание. В конце мы подустали, какие-то сантиметры недоработали. Против них можно играть, нужно быть чуть сконцентрированнее и какие-то свои шансы реализовывать.

– Готовы ли играть в Европе на уровне «Ювентуса», «Барселоны»?
– Давайте не будем сейчас об этом. Играть было интересно, – сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

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