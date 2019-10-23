Юрий Семин: Роналду сказал, что «Ювентусу» было тяжело

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, о чем он разговаривал с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду после матча этих команд в Лиге чемпионов. Москвичи проиграли туринцам со счетом 1:2, ведя в счете до 77-й минуты.

– Криштиану сказал, что «Ювентусу» было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться. Ответил, что если бы мы больше раскрылись, то нам еще тяжелее было бы, – приводит слова Семина «Матч ТВ».