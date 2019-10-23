Массимо Каррера: Миранчуки готовы играть в Европе Каррера хвалит Миранчуков.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки созрели для перехода в сильный европейский клуб.

– По-моему, Миранчуки готовы играть в Европе. Они технически подготовлены, физическая подготовка. На мой взгляд, они готовы играть в сильных европейских клубах, – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».

Алексей Миранчук стал автором единственного гола «Локомотива» в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).