Массимо Каррера: Миранчуки готовы играть в Европе

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки созрели для перехода в сильный европейский клуб.
– По-моему, Миранчуки готовы играть в Европе. Они технически подготовлены, физическая подготовка. На мой взгляд, они готовы играть в сильных европейских клубах, – сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».
Алексей Миранчук стал автором единственного гола «Локомотива» в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).
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