Маурицио Сарри: Мне понравился плеймейкер под номером 59 Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после домашней победы над «Локомотивом» (2:1) в матче Лиги чемпионов отметил хавбека гостей Алексея Миранчука.

Полузащитник забил единственный мяч железнодорожников в этой встрече.

– «Локомотив» играл очень спокойно и стремился забить второй мяч, но это было сделать трудно с учетом их кадровых проблем. Жоау Мариу? Он в хорошей форме, но мне понравился плеймейкер под номером 59 (Алексей Миранчук. – Прим.). Качественный игрок с отличной левой ногой, – цитирует Сарри Tuttomercatoweb.