Маурицио Сарри: Думаю, в Москве «Локомотив» сыграет по-другому, иначе их цель – Лига Европы Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отметил плотность обороны «Локомотива» в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Железнодорожники вели в счете до 77-й минуты.

– К счастью, «Ювентусу» хватило терпения. Это было нелегко, учитывая плотную защиту соперника. Противостоять таким командам – ​​худшее, что может случиться. Но мы продолжали играть по плану и, в конце концов, довели матч до логического конца с учетом разницу между командами.

Думаю, в Москве «Локомотив» сыграет по-другому. Если «Локомотив» сыграет дома, как сегодня, то значит их цель – Лига Европы, – приводит слова Сарри Tuttomercatoweb.