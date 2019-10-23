Сергей Кирьяков: У «Зенита» есть определенная зависимость от Дзюбы Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что успехи «Зенита» во многом зависит от формы нападающего Артема Дзюбы.

– У «Зенита» есть определенная зависимость от Дзюбы. Он лидер клуба, находится в отличной форме, всегда очень полезен. Артем берет игру на себя в трудные минуты и реально дает результат. Не стоит думать, что в будущем у команды могут быть какие-то проблемы из-за зависимости от конкретного футболиста. Всякое случается, игроки уходят, теряют форму, – приводят слова Кирьякова «Известия».