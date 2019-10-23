Диего Симеоне про 1:0 с «Байером»: «Атлетико» играл страстно»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (1:0).
«Мне хорошо, когда вижу страсть. Сегодня команда играла страстно. Мы можем играть хорошо или плохо, но у нас свой путь. Мы близки к тому, чтобы играть хорошо.
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