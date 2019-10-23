Пауло Дибала: Мне были нужны эти два гола

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал свой дубль в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.
«Мне были очень нужны эти два гола, – приводит Football Italia слова 25-летнего аргентинца. – Это хороший результат для меня и всей команды, поскольку у нас не все получалось, но мы обладаем необходимым опытом, чтобы сохранять спокойствие и находить возможности для гола».
Напомним, «Локомотив» открыл счет на 30-й минуте после гола полузащитника Алексея Миранчука и выигрывал до 77-й минуты, когда Дибала забил ответный мяч, а еще через две минуты аргентинец оформил дубль.
«Атлетико» и «Ювентус» продолжают лидировать в группе D – у обеих команд по семь очков. «Локомотив» остается третьим.
В четвертом туре 6 ноября «Локомотив» и «Ювентус» сыграют в Москве.
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