Пауло Дибала: Мне были нужны эти два гола - Советский спорт
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23 октября 2019 09:21ФутболЛипкин Антон

Пауло Дибала: Мне были нужны эти два гола

Дубль аргентинца принес «Ювентусу» победу над «Локомотивом».

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал свой дубль в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

«Мне были очень нужны эти два гола, – приводит Football Italia слова 25-летнего аргентинца. – Это хороший результат для меня и всей команды, поскольку у нас не все получалось, но мы обладаем необходимым опытом, чтобы сохранять спокойствие и находить возможности для гола».

Напомним, «Локомотив» открыл счет на 30-й минуте после гола полузащитника Алексея Миранчука и выигрывал до 77-й минуты, когда Дибала забил ответный мяч, а еще через две минуты аргентинец оформил дубль.

«Атлетико» и «Ювентус» продолжают лидировать в группе D – у обеих команд по семь очков. «Локомотив» остается третьим.

В четвертом туре 6 ноября «Локомотив» и «Ювентус» сыграют в Москве.

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