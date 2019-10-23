Войцех Щесны: «Локомотив» играл очень организованно и выставил крепкую оборону - Советский спорт
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23 октября 2019 09:28ФутболЛипкин Антон

Войцех Щесны: «Локомотив» играл очень организованно и выставил крепкую оборону

«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива», забив два гола в конце матча.

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны высказался о победе над «Локомотивом» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

«У нас возникли проблемы с тем, чтобы добиться результата, – приводит Football Italia слова 29-летнего поляка. – Но мы контролировали игру все 90 минут, нам потребовалось огромное терпение, чтобы сломить соперника, поскольку они играли очень организованно и выставили крепкую оборону».

Напомним, «Локомотив» открыл счет на 30-й минуте после гола полузащитника Алексея Миранчука и выигрывал до 77-й минуты, когда форвард Пауло Дибала забил ответный мяч, а еще через две минуты аргентинец оформил дубль.

«Атлетико» и «Ювентус» продолжают лидировать в группе D – у обеих команд по семь очков. «Локомотив» остается третьим.

В четвертом туре 6 ноября «Локомотив» и «Ювентус» сыграют в Москве.

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