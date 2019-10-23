Алексей Миранчук: Недоработали какие-то сантиметры, и нас наказали

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук оценил игру команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.
«Они хорошо играют в пас перед штрафной, играют в касание, исполнительское мастерство на высочайшем уровне, – приводит слова 24-летнего игрока официальный сайт клуба. – Мы в конце подустали. Недоработали какие-то сантиметры, и нас наказали. Физически тяжело. Мы оборонялись большую часть времени. Нужно было играть более сконцентрированно, были подходы – должны были выжимать из них больше».
Напомним, «Локомотив» открыл счет на 30-й минуте после гола Миранчука и выигрывал до 77-й минуты, когда форвард Пауло Дибала забил ответный мяч, а еще через две минуты аргентинец оформил дубль.
«Атлетико» и «Ювентус» продолжают лидировать в группе D – у обеих команд по семь очков. «Локомотив» остается третьим.
В четвертом туре 6 ноября «Локомотив» и «Ювентус» сыграют в Москве.
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