Василий Кикнадзе: Ребята играли героически «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о поражении команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

«Ребята играли героически, – приводит ТАСС слова Кикнадзе. – Приятно было смотреть на болельщиков, которые нас поддерживали, и на футболистов, которые выдали фантастическую битву. Все заслуживало, конечно, лучшего результата.

Мы приложили максимум усилий, играли с одним из сильнейших клубов в мире, в составе которого есть Криштиану Роналду, которого, кстати, практически не было видно, это была достойная игра в исполнении «Локомотива».

Напомним, «Локомотив» открыл счет на 30-й минуте после гола Миранчука и выигрывал до 77-й минуты, когда форвард Пауло Дибала забил ответный мяч, а еще через две минуты аргентинец оформил дубль.

«Атлетико» и «Ювентус» продолжают лидировать в группе D – у обеих команд по семь очков. «Локомотив» остается третьим.

В четвертом туре 6 ноября «Локомотив» и «Ювентус» сыграют в Москве.