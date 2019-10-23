«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в лазурной форме (фото)

«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает клубная пресс-служба, футболисты появятся на поле в лазурной форме.
Напомним, поединок состоится в среду, 23 октября и стартует в 19.55 мск. Туром ранее «Зенит» обыграл «Бенфику» (3:1), а клуб из Германии уступил «Лиону» (0:2).
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