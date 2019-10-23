Сергей Семак: Футбольная жизнь – это игра, которая должна мотивировать - Советский спорт
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23 октября 2019 12:35ФутболГичунцев Артур

Сергей Семак: Футбольная жизнь – это игра, которая должна мотивировать

Летом 2018 года специалист возглавил «Зенит» и в первом же сезоне выиграл с командой чемпионат России.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своей футбольной философии.

«На данном этапе мне сложно ответить. Так как пока вся моя работа заключалась в функции менеджера. Это когда я прихожу в клуб, и у меня нет времени, чтобы выстраивать свою команду, свое видение игры, а нужен результат. В этом сезоне и по ходу прошлого уже получалось кого-то пригласить и что-то изменить в построении игры. На данном этапе я воспринимаю свое видение футбола сквозь призму тех игроков, которые есть в команде.

Что касается фундаментальных понятий, то первое – это скорость. Скорость мышления, скорость передвижения. Без скорости сейчас очень сложно. Мы видим, что все команды, которые играют, все молоды, хорошо готовы функционально. Все быстрые. Это подразумевает и мышление, и работу с мячом.

Второе – это качество. Если у тебя есть игроки, которые могут быстро и качественно работать с мячом, это уже полдела. В качество работы я включаю технику работы с мячом, понимание игры, ум и интеллект. Все это – качество.

Третье – дисциплина. Думаю, только несколько клубов могут добиваться результата, не отводя одну из основных ролей дисциплине. «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити». Это, может, три команды, которые способны играть благодаря мастерству отдельно взятых футболистов. Всем остальным без жесткой дисциплины и правильного выполнения тактических установок добиваться результата очень сложно.

И, конечно, эмоции. Футбольная жизнь – это игра, которая должна мотивировать на достижение результата. Эмоции подразумевают это в моем понимании. Играть надо с азартом, агрессией. Это прессинг, это значит чувствовать эмоциональный заряд трибун, которые должны давать энергетику футболистам, а футболисты отправлять ее обратно. Чтобы нерв и дрожь на поле передавалась всем вокруг.

Эмоции добавляют игре зрелищности. Без эмоций никакое качество, скорость и дисциплина на дадут нам того восприятия, полного ощущения радости и удовольствия, которое может принести хороший матч», – цитирует Семака пресс-служба УЕФА.

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