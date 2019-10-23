Дуглас Сантос: Бундеслига научила пунктуальности и работоспособности «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» рассказал о том, чему его научила бундеслига.

«Пунктуальности и работоспособности – это точно, – сказал 25-летний бразилец в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – В Германии с этим очень строго. Зато благодаря этому опыту сейчас в «Зените» мне проще адаптироваться по сравнению с тем временем, когда только-только приехал в ту же Германию».

Напомним, Дуглас Сантос выступал за «Гамбург» с 2016 по 2019 годы. За три сезона он провел за команду 88 матчей, в которых забил три гола и сделал девять результативных передач.

Матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» пройдет 23 октября на «РБ Арене» в Лейпциге. Начало – 19:55 (мск).