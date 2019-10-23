Моуринью может сменить Фавра у руля дортмундской «Боруссии»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел встречу с руководством дортмундской «Боруссии».
Согласно источнику, он обсудил возможные переезд в чемпионат Германии с гендиректором «шмелей» Ханс-Йоахимом Ватцке. Отмечается, что функционер готов пригласить португальца в случае увольнения Люсьена Фавра с должности главного тренера. Также сообщается, что Моуринью дал согласие и приступил к изучению немецкого языка.
На данный момент «Боруссия» занимает 4-е место в бундеслиге, набрав 15 очков.
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