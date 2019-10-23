Моуринью может сменить Фавра у руля дортмундской «Боруссии» Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

Новости СМИ2 Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел встречу с руководством дортмундской «Боруссии». Согласно источнику, он обсудил возможные переезд в чемпионат Германии с гендиректором «шмелей» Ханс-Йоахимом Ватцке. Отмечается, что функционер готов пригласить португальца в случае увольнения Люсьена Фавра с должности главного тренера. Также сообщается, что Моуринью дал согласие и приступил к изучению немецкого языка. На данный момент «Боруссия» занимает 4-е место в бундеслиге, набрав 15 очков.