«Зенит» сыграет в гостях с «РБ Лейпциг» на групповом этапе Лиги чемпионов Начало матча – 19:55 (мск).

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«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

После двух туров «Зенит» лидирует в группе G, набрав вместе с «Лионом» по четыре очка. У «РБ Лейпциг» – одно, у «Бенфики» – три.

Отметим, что в сезоне-2017/2018 команды встречались друг с другом в 1/8 финала Лиги Европы. В Лейпциге хозяева одержали победу со счетом 2:1, а матч в Санкт-Петербурге завершился вничью – 1:1.

В своих предыдущих матчах в национальных чемпионатах «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1), а «Зенит» разгромил «Ростов» (6:1).

Матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» пройдет 23 октября на «РБ Арене» в Лейпциге. Начало – 19:55 (мск).