Жоау Мариу – после поражения от «Ювентуса»: Мы не сдадимся

Хавбек московского «Локомотива» Жоау Мариу оставил запись в соцсети после поражения от «Ювентуса» (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Это был не тот результат, который мы хотели или заслужили. Мы упорно боролись за другой конец. Но мы не сдадимся от достижения наших целей в Лиге чемпионов», – написал португалец.
В следующем туре «Локомотив» вновь встретится с «Ювентусом». На сей раз матч состоится 6 ноября и пройдет в Москве.
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