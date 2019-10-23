Болельщик ЦСКА, пострадавший в римском метро: Этот случай изменил мою жизнь Перед матчем «Рома» – ЦСКА болельщики армейцев получили травмы в результате поломки эскалатора.

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Болельщик ЦСКА Дмитрий Тюрин, получивший многочисленные травмы в результате поломки эскалатора метро перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой», рассказал о том, как проходит его восстановление.

«В настоящее время кости ноги до конца не срослись в связи с тем, что они были сильно раздроблены, – приводит Life.ru слова Тюрина. – Также жду, пока до конца сформируется и восстановится кожа после пересадки. Помогают ходить и держаться на ногах четыре длинные спицы, которые сжимают кости, тем самым заставляя их срастаться принудительно. Конечно, случай в Риме изменил сильно мою жизнь, как в плохом смысле, так и в хорошем».

Напомним, в результате поломки эскалатора на станции Repubblica перед матчем «Рома» – ЦСКА, который состоялся 23 октября 2018 года, пострадали около 30 человек.