Хосеп Гвардиола – о 5:1 с «Аталантой»: Это невероятный результат «Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» в Лиге чемпионов.

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Аталантой» (5:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на «Сити оф Манчестер Стэдиум».

«Мы добились очень хорошего результата, – приводит BBC слова испанца. – Соперник использовал персональную опеку, и это не очень комфортно для нас. Мы не привыкли играть с такими командами.

Третье место «Аталанты» в прошлом сезоне не стало сюрпризом, и даже в этом сезоне они играют хорошо. Мы знали, что их игра позволит им создавать моменты, так что результат можно назвать невероятным. Мы набрали еще три очка. Еще одна победа, и мы будем в следующем этапе.

Рахим Стерлинг сыграл великолепно. Он мог забить еще один гол. Он здорово помогает команде не только, когда владеет мячом, но и без него».

Напомним, Стерлинг сделал хет-трик, а еще два мяча на счету аргентинца Серхио Агуэро.

«Манчестер Сити» набрал девять очков и остается лидером группы C, опережая «Шахтер» и «Динамо» (Загреб) на пять очков.

В четвертом туре 6 ноября «Манчестер Сити» и «Аталанта» сыграют в Италии.