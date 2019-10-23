Руслан Малиновский: Два мяча Агуэро поменяли ход встречи - Советский спорт
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23 октября 2019 14:10ФутболЛипкин Антон

Руслан Малиновский: Два мяча Агуэро поменяли ход встречи

«Аталанта» крупно проиграла «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:5) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на «Сити оф Манчестер Стэдиум».

«Возможно два мяча Агуэро поменяли ход встречи, – приводит слова 26-летнего украинца официальный сайт УЕФА. – При счете 2:1 мы постарались пойти вперед, чтобы забить, но «Сити» очень силен.

Эдерсон умеет выполнять дальние забросы и ускорять игру, а у них есть быстрые футболисты. За счет этого они и преуспели – забросов в свободные зоны. Так они забили три гола во втором тайме».

Напомним, Малиновский открыл счет в матче, реализовав пенальти на 28-й минуте, но еще до перерыва «Манчестер Сити» вышел вперед благодаря дублю аргентинца Серхио Агуэро, а во втором тайме полузащитник Рахим Стерлинг оформил хет-трик.

«Манчестер Сити» набрал девять очков и остается лидером группы C, опережая «Шахтер» и «Динамо» (Загреб) на пять очков. «Аталанта» остается без очков.

В четвертом туре 6 ноября «Манчестер Сити» и «Аталанта» сыграют в Италии.

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