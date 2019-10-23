Оздоев отказал «Вердеру» Немецкий клуб пытался пригласить игрока в 2018 году.

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев мог перебраться в бременский «Вердер», выступающий в немецкой бундеслиге. Об этом сообщил отец футболиста Мустафа Оздоев.

«В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался. Лучше родной страны ничего нет», – цитирует Оздоева-старшего телеканал «Матч ТВ».

Оздоев выступает за «Зенит» с февраля 2018 года. За это время он стал чемпионом России. Его контракт в силе до 30 июня 2022 года.