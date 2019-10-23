Маурицио Сарри: Риск был в том, что мы могли продолжать биться о стену и начать нервничать «Ювентус» победил «Локомотив» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался об игре команды в матче с «Локомотивом» (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

«Думаю, мы здорово сработали в том плане, что не потеряли хладнокровие, а сохраняли спокойствие и сохраняли владение мячом, – приводит Football Italia слова Сарри. – Мы чувствовали, что игру можно перевернуть, но нетерпеливость могла привести к панике. У нас было 28 ударов по воротам.

Я говорил ребятам, что мы бьем рекорды Лиги чемпионов по владению. Риск был в том, что мы могли продолжать биться о стену и начать нервничать, но мы не теряли голову».

Напомним, «Локомотив» открыл счет на 30-й минуте после гола полузащитника Алексея Миранчука и выигрывал до 77-й минуты, когда форвард Пауло Дибала забил ответный мяч, а еще через две минуты аргентинец оформил дубль.

«Атлетико» и «Ювентус» продолжают лидировать в группе D – у обеих команд по семь очков. «Локомотив» остается третьим.

В четвертом туре 6 ноября «Локомотив» и «Ювентус» сыграют в Москве.