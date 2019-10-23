Иван Обляков: В каждом матче «Ференцварош» играет в атаку ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о «Ференцвароше» перед матчем команд в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Знаю о сопернике немного, – сказал 21-летний игрок на пресс-конференции. – С тренерским штабом еще разберем их игру. Знаю, что один матч они проиграли, один – сыграли вничью. Но играли от себя – в атаку. Думаю, будет хороший матч.

Два поражения в первых матчах? Старались играть на победу, но не всегда получается. Это футбол – кто-то ошибается.

Я готов хорошо – на 100 процентов, 90 минут легко проведу на поле».

Напомним, после двух туров у «Ференцвароша» – одно очко, у ЦСКА – ноль.

Матч ЦСКА – «Ференцварош» пройдет 24 октября на «ВЭБ Арене». Начало – 19:55 (мск).