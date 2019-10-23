Маурисио Почеттино: Становится очевидно, что все, что нам требовалось, – это лишь время «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Црвеной Звездой» (5:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на «Тоттенхэм Стэдиум» в Лондоне.

«Результат был важен по двум причинам: для придания команде уверенности и трех очков в копилке, – приводит слова аргентинца официальный сайт УЕФА. – Это было очень важно, я очень доволен. Приятное ощущение. Становится очевидно, что все, что нам требовалось, – это лишь время. И теперь надо продолжать двигаться вперед шаг за шагом».

Напомним, по дублю в ворота чемпиона Сербии сделали форварды Гарри Кейн и Сон Хын Мин, еще один мяч на счету Эрика Ламелы.

«Тоттенхэм» набрал четыре очка и поднялся на второе место в группе B. У «Црвены Звезды» осталось три очка.

В четвертом туре 6 ноября «Тоттенхэм» и «Црвена Звезда» сыграют в Белграде.