Сон Хын Мин: Мы сражались плечом к плечу как команда со стартового свистка «Тоттенхэм» крупно победил «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов.

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Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался об игре команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:0) на «Тоттенхэм Стэдиум».

«Мы сражались плечом к плечу как команда со стартового свистка, очень хотели победить, – приводит слова 27-летнего корейца официальный сайт УЕФА. – Проделали невероятную работу, показали отличную игру. В случае с моим первым голом мяч достался мне в очень удобной позиции, в очень удобный момент. Но важны не столько сами голы, сколько то, как именно мы сыграли».

Напомним, Сон оформил дубль в ворота сербов. Также два мяча на счету капитана «шпор» Гарри Кейна, а еще один гол забил аргентинец Эрик Ламела.

«Тоттенхэм» набрал четыре очка и поднялся на второе место в группе B. У «Црвены Звезды» осталось три очка.

В четвертом туре 6 ноября «Тоттенхэм» и «Црвена Звезда» сыграют в Белграде.