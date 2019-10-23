«Зенит» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче Юношеской лиги УЕФА

В матче 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА футболисты «Зенита» разошлись миром с игроками «РБ Лейпциг». Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев на 3-й минуте отличился форвард Ноа Хольм. Российский клуб ответил точным ударом хавбека Кирилла Кравцова (53).
После этой встречи «Зенит» вышел на третье место в группе G, набрав одно очко. У «Лейпцига» столько же. Он замыкает список. Лидером является «Лион» (6), а на второй позиции «Бенфика» (6).
Добавим, что встреча основных команд стартует в 19.55 мск.
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