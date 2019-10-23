«Спартак-2» забил семь голов «Факелу» Бесчастных

«Спартак-2» разгромил «Факел» в матче 19-го тура ФНЛ на стадионе клубной академии в Москве.
По хет-трику у красно-белых сделали форвард Сильванус Нимели и полузащитник Солтмурад Бакаев. Еще один мяч забил полузащитник Максим Глушенков. Отметим, что в первом тайме защитник Леонид Миронов не реализовал пенальти.
У «Факела» отличились Руслан Корян (с пенальти) и воспитанник «Спартака» Илья Мазуров.
«Спартак-2» прервал серию из девяти матчей без побед, набрал 20 очков и поднялся на 12-е место.
«Факел», после назначения главным тренером Владимира Бесчастных потерпевший два поражения с общим счетом 2:11, остается последним.
В 20-м туре 27 октября «Спартак-2» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а «Факел» – с «Чайкой».
ФНЛ
19-й тур
«Спартак-2» (Москва) – «Факел» (Воронеж) – 7:2 (5:1)
Голы: Нимели, 5, 14, 25. С. Бакаев, 6, 36, 64. Глушенков, 80 – Корян, 45, с пенальти. Мазуров, 77.
Нереализованный пенальти: Миронов («Спартак-2»), 31.