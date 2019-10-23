«Спартак-2» забил семь голов «Факелу» Бесчастных - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 октября 2019 17:00ФутболЛипкин Антон

«Спартак-2» забил семь голов «Факелу» Бесчастных

Вторая команда «Спартака» прервала серию из девяти матчей без побед.

«Спартак-2» разгромил «Факел» в матче 19-го тура ФНЛ на стадионе клубной академии в Москве.

По хет-трику у красно-белых сделали форвард Сильванус Нимели и полузащитник Солтмурад Бакаев. Еще один мяч забил полузащитник Максим Глушенков. Отметим, что в первом тайме защитник Леонид Миронов не реализовал пенальти.

У «Факела» отличились Руслан Корян (с пенальти) и воспитанник «Спартака» Илья Мазуров.

«Спартак-2» прервал серию из девяти матчей без побед, набрал 20 очков и поднялся на 12-е место.

«Факел», после назначения главным тренером Владимира Бесчастных потерпевший два поражения с общим счетом 2:11, остается последним.

В 20-м туре 27 октября «Спартак-2» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а «Факел» – с «Чайкой».

ФНЛ
19-й тур

«Спартак-2» (Москва) – «Факел» (Воронеж) – 7:2 (5:1)
Голы: Нимели, 5, 14, 25. С. Бакаев, 6, 36, 64. Глушенков, 80 – Корян, 45, с пенальти. Мазуров, 77.
Нереализованный пенальти: Миронов («Спартак-2»), 31.

СКА потерпел четвертое поражение подряд. Когда такое было? Лига выписала главному тренеру «Амура» штраф, СКА проиграл в четвертый раз подряд, «Нефтехимик» довел серию побед до четырех, с поражений дебютировали в новых командах вратари Кочетков и Самонов. 22.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Сергей Светлов: Бочаров хорошо сыграл против нас Владимир Крикунов: Ребята настроились и хорошо провели особенно первые два периода Леонид Береснев: «Тигр» оказался сильнее «леопарда»
Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев
Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба Боец UFC полусреднего веса Рамазан Эмеев рассказал о предстоящем поединке на турнире в Москве и объяснил, почему он не выходил в клетку более года. 21.10.2019 09:30 ММА Усачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей
Забили Гвоздика. Бетербиев деклассировал украинского боксера Россиянин Артур Бетербиев стал обладателем двух поясов чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) по версиям WBC и IBF после победы над украинцем Александром Гвоздиком. 19.10.2019 09:42 Бокс Усачев Владислав
Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав
Новости
17:18 Бокс Конор Макгрегор: Я бы сравнил Усика с Майком Тайсоном
17:00 Футбол «Спартак-2» забил семь голов «Факелу» Бесчастных
16:56 Футбол «Зенит» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью в матче Юношеской лиги УЕФА
16:51 Футбол Килиан Мбаппе: Хотел показать, что без меня команде куда сложнее, чем со мной
16:44 Футбол Томас Тухель: Мбаппе знает, что я терпеть не могу играть без него
16:36 Футбол «Томь» победила «Мордовию» в 19-м туре ФНЛ
16:29 Футбол Сон Хын Мин: Мы сражались плечом к плечу как команда со стартового свистка
16:28 Футбол Караваев отметил сильные стороны «Лейпцига»
16:24 Хоккей Сергей Бобровский: Ребята помогали мне видеть шайбу и блокировали броски
16:14 Хоккей Сергей Светлов: Бочаров хорошо сыграл против нас
16:07 Хоккей Владимир Крикунов: Ребята настроились и хорошо провели особенно первые два периода
16:01 Футбол Гарри Кейн: Мы подготовили идеальный ответ былым невзгодам
16:01 Футбол Отец Оздоева: Мага напоминает мне Каземиро из «Реала»
15:50 Футбол Маурисио Почеттино: Становится очевидно, что все, что нам требовалось, – это лишь время
15:41 Хоккей Леонид Береснев: «Тигр» оказался сильнее «леопарда»
15:41 Футбол Федерация футбола Испании сообщила, что «Барселона» и «Реал» сыграют 18 декабря
15:32 Хоккей Александр Гулявцев: Игроки вышли на лед работать и пахать
15:23 Футбол Иван Обляков: В каждом матче «Ференцварош» играет в атаку
15:19 Хоккей Хоккеисты «Динамо» добыли третью победу подряд в матче с «Адмиралом»
15:05 Футбол Маурицио Сарри: Риск был в том, что мы могли продолжать биться о стену и начать нервничать
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика