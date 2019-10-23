Божович дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 100 тысяч рублей Об этом сообщает Sport24.ru.

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович получил наказание в виде пропуска пяти матчей и штрафа в 100 тысяч рублей. Такое решение приняли в КДК РФС по итогам поединка 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

Напомним, в той встрече специалист ввязался в потасовку. Отмечается, что он попал под санкции за оскорблении арбитра, а также представителей «Оренбурга», в том числе главного тренера Игоря Федотова.

Сегодня, 24 октября Божович принес извинения своему коллеге, а также арбитру матча Тихону Калугину. Оба пошли на встречу специалисту и приняли его извинения.

На данный момент самарский клуб занимает 6-е место в таблице, набрав 16 очков.