Анюков пропустит два матча по решению КДК РФС Об этом сообщает Sport24.ru.

В матче 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Оренбург» (1:0) защитник самарского клуба Александр Анюков совершил грубый фол, после чего ввязался в драку с футболистами соперника, за что получил красную карточку.

Сегодня, 24 октября на заседании КДК РФС стало известно, что 37-летний игрок пропустит два матча за неспортивное поведение. В организации учли тот факт, что эта красная карточка стала первой в карьере бывшего защитника «Зенита».

Также сообщается, что Анюков уже принес извинения всем представителям «Оренбурга», в частности, Андерю Чанову, против которого совершил грубый подкат.

Добавим, что в текущем сезоне Анюков отыграл 12 матчей.