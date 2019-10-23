КДК РФС оштрафовал Тедеско по итогам матча с «Рубином» Встреча прошла на «Открытие Арене».

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заплатит 10 тысяч рублей в виде штрафа. Он был наказан по решению КДК РФС после выхода за пределы технической зоны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, встреча 13-го тура РПЛ завершилась со счетом 0:0. Это был первый поединок для немецкого специалиста у руля красно-белых.

27 октября «Спартак» сыграет в гостях с московским «Локомотивом».