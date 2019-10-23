Микаэль Брага: «Локомотив» классно подготовился к матчу с «Ювентусом» Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага прокомментировал домашнюю победу «Ювентуса» над «Локомотивом» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

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«Локомотив» классно подготовился к матчу с «Ювентусом», это было видно на поле. Но во втором тайме с каждой минутой у туринцев становилось все больше шансов на победу, потому что «Локомотив» не мог провести равноценные замены. А если бы мог, то мы бы сейчас могли говорить если не о победе о железнодорожников, то хотя бы о ничьей. У «Ювентуса» на замену вышел Игуаин и изменил игру. «Локомотиву» не надо было менять игру, потому что его оборона действовала организованно, однако ему требовались более свежие игроки на поле.

Хорошо сыграл Эдер. Его ролью было действовать в стиле Дзюбы: сохранять мяч и так далее. Эдер делал это неплохо, несмотря на то, что это не принципиальные его качества и характеристики. Жоау Мариу тоже сыграл неплохо, как практически все игроки «Локомотива». Только Баринов несколько раз в ошибся в центре поля, а Идову проигрывал единоборства на фланге Куадрадо», – цитирует Брагу «Евро-футбол.ру».

В группе D «Ювентус» и «Атлетико» набрали по семь очков. У «Локомотива» – три очка. «Байер» проиграл все три матча.

6 ноября москвичи примут туринцев на своем поле.