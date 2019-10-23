«Нефтехимик» в большинстве упустил победу над «СКА-Хабаровском» Завершились два матча первенства ФНЛ.

Загрузка...

В матче 19-го тура ФНЛ «Нефтехимик» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» – 2:2.

У хозяев отличился Дмитрий Мичуренков (23-я минута) и Мераби Уридия (78).

У гостей забивали Владислав Брагин (43) и Владислав Камилов (83).

На 10-й минуте «СКА-Хабаровск» остался в меньшинстве, а на 50-й минуте «Нефтехимик» не реализовал пенальти.

В другом матче дня «Ротор» победил «Луч» – 2:0. Причем оба гола волгоградцы забили к девятой минуте.

«Ротор» временно поднялся на второе место. «Нефтехимик» – шестой, «СКА-Хабаровск» – десятый, «Луч» – 16-й.