Дмитрий Сенников: Дома «Локомотиву» с «Юве» будет еще сложнее Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал домашнюю победу «Ювентуса» над железнодорожниками в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:1).

– Впечатления от игры самые положительные, потому что никто не ожидал, что «Локомотив» будет так выглядеть. Было очень приятно, что команда нашла в себе силы и мастерство, играла очень здорово. Жаль, что проиграла. Тем более, обидно пропускать в конце два быстрых мяча. Но было видно, что ребята немного подустали, и такая опытная команда, как «Ювентус», воспользовалась своими шансами. Здесь даже больше индивидуальное мастерство Дибалы.

– Домашняя игра будет полегче?

– Наоборот, она будет еще сложнее. Потому что «Ювентус» находился в какой-то яме. Был виден явный недонастрой.

Но в родных стенах чудо возможно, – цитирует Сенникова «Евро-футбол.ру».

В группе D «Ювентус» и «Атлетико» набрали по семь очков. У «Локомотива» – три очка. «Байер» проиграл все три матча.

6 ноября москвичи примут туринцев на своем поле.