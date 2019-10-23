«Химки» в компенсированное время обыграли «Армавир» В матче 19-го тура ФНЛ «Химки» на своем поле победили «Армавир» – 1:0.

Загрузка... На пятой минуте компенсированного времени Алексей Скворцов реализовал пенальти. Химчане остались на втором месте турнирной таблицы первенства. «Армавир» завершает первый круг на 14-м месте.