«Зенит» пропустил два мяча от «Лейпцига» в начале второго тайма «Лейпциг» – «Зенит» – 2:1.

Новости СМИ2 В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» – «Зенит» забито два мяча. Его авторами стали футболисты хозяев Конрад Лаймер (49-я минута) и Марсель Забитцер (59). Счет стал 2:1. Текстовая трансляция матча.