Месси повторил рекорд Рауля и Криштиану Роналду Роналду сможет улучшить достижение в матче с «Локомотивом».

Пражская «Спарта» стала 33-м участником Лиги чемпионов, в чьи ворота забивал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Столько же команд в главном европейском турнире огорчили нападающие Рауль и Криштиану Роналду.

Среди команд, чьи ворота не покорились Месси – казанский «Рубин» (два матча). Остальные: «Интер» и «Атлетико» (по четыре встречи), а также «Бенфика», «Боруссия» и «Удинезе» (по одному матчу).