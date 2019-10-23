Месси повторил рекорд Рауля и Криштиану Роналду - Советский спорт
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23 октября 2019 22:32ФутболКоноплев Александр

Месси повторил рекорд Рауля и Криштиану Роналду

Роналду сможет улучшить достижение в матче с «Локомотивом».

Пражская «Спарта» стала 33-м участником Лиги чемпионов, в чьи ворота забивал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Столько же команд в главном европейском турнире огорчили нападающие Рауль и Криштиану Роналду.

Среди команд, чьи ворота не покорились Месси – казанский «Рубин» (два матча). Остальные: «Интер» и «Атлетико» (по четыре встречи), а также «Бенфика», «Боруссия» и «Удинезе» (по одному матчу).

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