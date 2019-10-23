Холанд забил пятый мяч в Лиге чемпионов-2019/2020. Это повторение рекорда Дрогба 19-летний вундеркинд покоряет Европу.

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Бреут Холанд забил свой пятый мяч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Он стал вторым футболистом в истории турнира, кто достиг этой отметки за три матча. Первым был форвард «Марселя» Дидье Дрогба в сезоне-2003/04.

Отметим, что Холанду потребовалось всего восемь ударов, чтобы отличиться пять раз.