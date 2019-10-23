Черышев забил «Лиллю» в Лиге чемпионов

В матче третьего тура Лиги чемпионов «Лилль» – «Валенсия» забит первый мяч.
Его автором стал российский полузащитник гостей Денис Черышев.
Для хавбека этот гол стал первым в Лиге чемпионов. При этом Черышев – победитель главного европейского турнира в составе «Реала».
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