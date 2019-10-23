Черышев забил «Лиллю» в Лиге чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 октября 2019 23:27ФутболКоноплев Александр

Черышев забил «Лиллю» в Лиге чемпионов

Долгожданный гол россиянина.

В матче третьего тура Лиги чемпионов «Лилль» – «Валенсия» забит первый мяч.

Его автором стал российский полузащитник гостей Денис Черышев.

Для хавбека этот гол стал первым в Лиге чемпионов. При этом Черышев – победитель главного европейского турнира в составе «Реала».

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
«Локо» устроил обморок для «Старой синьоры». И если бы не Дибала… Команда Юрия Семина едва не сотворила сенсацию, до 77-й минуте обыгрывая «Ювентус» на его поле в матче третьего тура Лиги чемпионов. Туринцев спас Пауло Дибала, оформивший дубль. 23.10.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Бобровский остановил «Питтсбург», Овечкин забил «Калгари» «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 23.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Юрий Ганус: Новый глава WADA Витольд Банька – человек достаточно самостоятельный Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре Васильева лишена очков в Кубке мира
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Антон Зиньковский: Играть без Божовича будет непривычно 23-летний полузащитник «Крыльев Советов» рассказал, как самарцам удалось за полтора месяца подняться из зоны вылета РПЛ на шестое, потенциально еврокубковое место. 23.10.2019 09:00 Футбол Григорьевская Юлия
Сергей Семак: Причем тут разгром «Ростова»? В Европе другие скорости Главный тренер «Зенита» был разочарован поражением в Лейпциге в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:2). 23.10.2019 23:15 Футбол Сергеев Иван
Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Новости
23:30 Футбол Мертенс обогнал Марадону по голам за «Наполи»
23:27 Футбол Черышев забил «Лиллю» в Лиге чемпионов
23:22 Футбол Бранислав Иванович: «Зениту» пока не хватает командного духа
23:15 Футбол Магомед Оздоев: Думаю, что «Зенит» сыграл достаточно неплохо
23:08 Баскетбол «Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в Лиге чемпионов
22:54 Футбол Михаил Кержаков: Проиграли. Не знаю, что еще сказать
22:47 Футбол Холанд забил пятый мяч в Лиге чемпионов-2019/20. Это повторение рекорда Дрогба
22:32 Футбол Месси повторил рекорд Рауля и Криштиану Роналду
22:12 Футбол Месси – первый, кто забил в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд
22:00 Хоккей Рижское «Динамо» обыграло «Трактор»
21:49 Футбол «Аякс» дома проиграл «Челси»
21:48 Футбол «Зенит» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов
21:24 Баскетбол УНИКС обыграл «Ховентуд» в матче Еврокубка
21:16 Футбол «Зенит» пропустил два мяча от «Лейпцига» в начале второго тайма (видео)
20:55 Футбол «Торпедо» завершило первый круг с отрывом в шесть очков от «Химок»
20:40 Футбол «Химки» в компенсированное время обыграли «Армавир»
20:25 Футбол «Лейпциг» – «Зенит». Ракицкий открыл счет (видео)
20:23 Футбол «Шинник» в Ярославле проиграл «Балтике»
20:14 Футбол «Шахтер» может подписать победителя Лиги чемпионов
20:01 Футбол Дмитрий Сенников: Дома «Локомотиву» с «Юве» будет еще сложнее
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика