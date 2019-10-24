«Ливерпуль» и «Наполи» добились побед на выезде. Холанд – лучший бомбардир турнира

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«Генк» дома уступил «Ливерпулю» – 1:4, а «Зальцбург» на своем поле проиграл «Наполи» – 2:3.

Форвард австрийцев Эрлинг Холанд с шестью мячами возглавил список бомбардиров текущего розыгрыша.

После трех туров лидирует «Наполи» (семь очков). Далее расположились «Ливерпуль» (6), «Зальцбург» (3) и «Генк» (1).

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа Е

Третий тур

«Генк» – «Ливерпуль» – 1:4 (0:1)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 2 (0:1); Окслейд-Чемберлен, 57 (0:2); Мане, 77 (0:3); Салах, 87 (0:4); Одей (1:4).

«Зальцбург» – «Наполи» (Неаполь) – 2:3 (1:1)

Голы: Мертенс, 17 (0:1); Холанд, 40 (1:1); Мертенс, 64 (1:2); Холанд, 72 (2:2); Инсинье, 73 (2:3).