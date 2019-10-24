Александр Бубнов: «Зенит» оказался не готов к давлению «Лейпцига» Встреча прошла в Германии.

Загрузка...

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).

«В данном случае можно провести аналогии со встречей «Ювентуса» и «Локомотива» (2:1). За тем лишь исключением, что «Лейпцигу» удалось гораздо раньше перевернуть игру и выйти вперед. А так немцы даже больше владели мячом и чаще создавали моменты, чем итальянцы, так что «Зениту» в каком-то смысле было тяжелее, чем «Локо».

Безусловно, команда Сергея Семака понимала, что после перерыва соперник побежит отыгрываться и заметно прибавит в скоростях. Но при этом оказалась не готова к такому давлению и была вынуждена обороняться. Никакой контригры у «Зенита» не было, хотя впереди находились сразу два форварда – Дзюба и Азмун.

Петербуржцы никак не могли взять мяч под контроль и могли пользоваться лишь длинными передачами на чужую половину поля, с чем хозяева успешно справлялись. Тут стоит предъявить претензии к средней линии, которая должна отвечать за доставку мяча нападающим. «Лейпциг» каждый раз вновь завладевал мячом и начинал новую атаку на ворота гостей», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

«Зенит» и «Лейпциг» сыграют еще один матч. Он состоится в 4-м туре группового этапа ЛЧ и пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября.