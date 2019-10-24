Мяч, забитый в ворота «Зенита», претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов (видео) Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Накануне, 23 октября футболисты «Зенита» потерпели поражение в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Германии и завершилась со счетом 1:2.

Немецкий клуб вырвал победу благодаря красивому голу Марселя Забитцера. Мяч, забитый австрийцем, претендует на звание лучшего гола недели.

Также в список претендентов вошли гол полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена в матче с «Генком» (4:1) и гол хавбека «Баварии» Корентена Толиссов поединке с «Олимпиакосом» (3:2).

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