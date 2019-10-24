Геннадий Орлов: Немцы забивают второй, а Семак зачем-то выпускает защитника Встреча прошла в Германии.

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился эмоциями после поражения «Зенита» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).

«Тренер немцев удивил, он снял Вернера в перерыве, который плохо сыграл. Молодец тренер, убрал лидера с поля, видно, что Нагельсманн с характером. «Лейпциг» изменил тактическое построение. Семак же готовил Осорио, третьего центрального защитника, чтобы удержать счет. Немцы забивают второй, а он зачем-то выпускает Осорио. У «Лейпцига» потом еще моменты были как раз из-за Осорио. Семак немного не рассчитал с его заменой. Его следовало бы выпустить при ничейном счете или же оставить на скамейке, а вместо него выпустить игрока в атаку», – цитирует Орлова Sport24.ru.

«Зенит» и «Лейпциг» сыграют еще один матч. Он состоится в 4-м туре группового этапа ЛЧ и пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября.