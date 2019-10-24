Лукас Сантос: Очень хочу играть в основе ЦСКА Бразилец был арендован у футбольного клуба «Васко да Гама» минувшим летом.

Хавбек московского ЦСКА Лукас Сантос оценил свое положение в российском клубе.

«Виктор Михалыч сразу сказал: «Лукас, ты – хороший футболист. С каждым разом я буду давать тебе больше и больше игрового времени, чтобы ты адаптировался к России». Кажется, я и правда прогрессирую. Когда мне выпадет шанс выйти в старте, постараюсь схватиться за эту возможность двумя руками и не упустить ее. Очень хочу играть в основе до конца сезона», – цитирует Сантоса Sport24.ru.

В текущем сезоне 20-летний Сантос отыграл 4 матча и не отметился голевыми действиями на поле.