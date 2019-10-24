Лукас Сантос: Не сомневаюсь, Фернандес играл бы в сборной Бразилии Ранее футболист получил гражданство РФ и защищает цвета национальной команды.

Хавбек московского ЦСКА Лукас Сантос оценил уровень игры защитника армейцев Марио Фернандеса.

«У Марио высочайший уровень. Хоть у сборной Бразилии тоже серьезная конкуренция, особенно в обороне, не сомневаюсь, что он играл бы у нас. Я вообще всегда следил за Фернандесом – еще до того, как он переехал в ЦСКА. Тем не менее, считаю, что Марио все сделал правильно. В России ему комфортно, все вокруг его просто обожают. Да и ваша сборная сейчас играет неплохо», – цитирует Сантоса Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что 29-летний Фернандес интересен европейским клубам, в том числе «Валенсии» и «Барселоне».