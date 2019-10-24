СМИ: Рамос оштрафован на один млн евро за уклонение от уплаты налогов

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос попал под санкции налоговой службы Испании.
Согласно источнику, футболист «сливочных» был оштрафован на один млн евро за уклонение от уплаты налогов. Отмечается, что игрок уже выплатил 50% сумму. При этом он надеется оспорить это решение в суде и вернуть деньги.
В текущем сезоне Рамос провел 11 матчей и забил один гол. Ранее он заявил, что хотел бы попробовать свои силы в «Манчестер Юнайтед».
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