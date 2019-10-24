Сергей Герасимец: Футболисты «Зенита» не довели игру до конца Встреча прошла в Германии.

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал поражение питерского клуба в гостевом матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).

«Меня расстроил такой результат, потому что были все основания для того, чтобы выиграть. Встреча удачно складывалась. Но ребята не довели игру до конца, не дотерпели. Мне показалось, что какая-то самоуспокоенность помешала питерцам. Легкость побед в чемпионате России сыграла злую шутку. «Зенит» не смог среагировать на «РБ Лейпциг», который резко прибавил после перерыва.

Шансы на выход очень хорошие. Другое дело, если бы «Зенит» выиграл, то они были бы отличные, и никто бы не сомневался, что питерцы могут выиграть группу. А сейчас у «Зенита» будут два домашних матча: «РБ Лейпциг», «Лион», и если помечтать, то две победы гарантируют выход из группы. Поэтому все в руках нашей команды», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» и «Лейпциг» сыграют еще один матч. Он состоится в 4-м туре группового этапа ЛЧ и пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября.