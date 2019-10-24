Гендиректор «Химок»: Мы упустили много своих очков «Химки» продолжают занимать второе место в ФНЛ.

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Генеральный директор «Химок» Василий Иванов высказался о выступлении команды в последних матчах.

«Мы упустили много очков своих, но теперь нам надо просто серьезнее подходить к каждому сопернику, – приводит News.ru слова Иванова. – Сезон у нас длинный, еще целый второй круг впереди, борьба будет весной. Надеюсь, что те цели, которые были поставлены перед командой, будут выполнены».

Отметим, что в пяти предыдущих турах «Химки» одержали две победы при двух поражениях и одной ничьей.

Команда продолжает занимать второе место в ФНЛ, отставая от лидирующего «Торпедо» на шесть очков.

В первом туре второго круга 27 октября «Химки» сыграют в гостях с «Авангардом».