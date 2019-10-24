Гендиректор «Химок»: Мы упустили много своих очков

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов высказался о выступлении команды в последних матчах.
«Мы упустили много очков своих, но теперь нам надо просто серьезнее подходить к каждому сопернику, – приводит News.ru слова Иванова. – Сезон у нас длинный, еще целый второй круг впереди, борьба будет весной. Надеюсь, что те цели, которые были поставлены перед командой, будут выполнены».
Отметим, что в пяти предыдущих турах «Химки» одержали две победы при двух поражениях и одной ничьей.
Команда продолжает занимать второе место в ФНЛ, отставая от лидирующего «Торпедо» на шесть очков.
В первом туре второго круга 27 октября «Химки» сыграют в гостях с «Авангардом».
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