Вячеслав Колосков: Я бы еще и водку разрешил продавать на стадионах Правительство поддержало законопроект о возвращении пива на стадионы.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном возвращении продажи пива на спортивных сооружениях.

«Лично я пиво я не пью даже в бане, – приводит Sport24.ru слова Колоскова. – Но если народу хочется, то почему бы и нет? Я бы еще и водку разрешил! Если хороший буфет сделать, да еще и с нормальной закуской. Я ведь через это прошел и не вижу в этом ничего плохого».

Напомним, накануне стало известно, что правительство поддержало законопроект о возвращении пива на стадионы. Первое чтение в Государственной думе может пройти в ноябре.

В отзыве сказано, что опыт проведения чемпионата мира 2018 года и других спортивных мероприятий показал, что при должной организации продажа пива «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей».